Пензенцев заставляют заплатить задолженность трехлетней давности

Жители дома по улице Калинина, 103 на днях обнаружили в своих почтовых ящиках судебные повестки. В них сообщается, что у собственников квартир есть задолженность по коммунальным услугам за апрель 2015 года. Как говорят сами жильцы, тогда квитанция им не приходила, но в последующие месяцы они исправно оплачивали все счета и никакой задолженности в этих платежках не было. Однако сейчас пензенцев с улицы Калинина по одному стали вызывать в суд.

Людей, которые, как говорят они сами, всегда платили по счетам, обвиняют в долгах за коммунальные платежи. Как сказано в документе, задолженность образовалась в апреле 2015-го. Сумма, в зависимости от метража квартир, варьируется от 1500 до 3000 рублей. Правда, истец - не их управляющая компания, а совершенно незнакомая организация «Центр права и защиты». Собственники квартир признаются, что квитанции трехлетней давности у них не сохранились, но вспоминают, что тогда - в апреле - они и вовсе их не получали.

«Долг выставили в мае, с меня вот 1700 рублей, но непонятно за что. Не знаю, куда обращаться, помогите, пожалуйста», - сказала жительница дома по улице Калинина, 103 Валентина Михайлина.

Люди уверены, что ошибку допустила управляющая компания. Если бы никто из жильцов не заплатил за целый месяц, это бы всплыло сразу, ведь общая сумма долга достигла бы нескольких сотен тысяч рублей.

«Я всегда плачу. Счетчики постоянно проверяют, поэтому, если бы образовалась задолженность, были бы выставлены счета», - сказала жительница дома по улице Калинина, 103 Тамара Толкачева.

Однако о проблеме жители узнали только в феврале 2018 года. Тогда они получили первые судебные повестки. После этого большинство людей пришли в суд и написали заявления об отказе платить.

«Главное, что они отреагировали на отказ, они сказали, что мы никому ничего не должны, все успокоились, и вдруг опять пришли повестки», - рассказал житель дома по улице Калинина, 103 Виктор Шепелев.

Надежда Уханкина, получив первую повестку, решила не ввязываться в судебные разбирательства, а оплатить всю сумму, но и тут возникли проблемы.

«Ходили в банк с этими квитанциями, а там их отказались принять, сказали, что такого счета не существует. Не считаю себя должником, так как исправно все плачу по квитанциям «МУП-18». Непонятно, на каком основании они вешают на нас долги», - рассказала она.

Спустя полгода люди снова пошли в суд. Однако там им никто не объяснил, почему они все-таки должны заплатить.

«Долго с нами не разговаривали. Сказали, что лучше заплатить, и тогда отстанут», - сказал житель дома по улице Калинина, 103 Юрий Пушкарский.

При обращении к истцу оказалось, что это компания-кредитор управляющей организации дома по улице Калинина, 103. Дело в том, что именно в апреле 2015-го управляйка была признана банкротом и правопреемником по долгам стала организация «Центр права и защиты».

«Они были должны определенную сумму денег, если бы мы отказались, то вообще остались в минусе. Апрель 2015 года - последний месяц, когда компания ими управляла. Потому дом взял МУП Первомайского района. Факт в том, что с мая 2015-го их взяла новая управляйка, и, разумеется, их долги она не могла выставить, потому что не оказывали им эти услуги», - объяснила юрист ООО «Центр права и защиты» Маргарита Чепракова.

По словам представителя компании-истца, у них есть все документы и выписки, доказывающие, что несколько жильцов действительно не оплатили услуги ЖКХ за апрель 2015 года. Кстати, всего таких 20 человек, а не все жители дома: большинство собственников все-таки погасили этот долг.

Теперь, если оставшиеся должники откажутся от уплаты, судебные разбирательства по каждому делу могут затянуться на несколько месяцев. В любом случае, решение вынесет суд.