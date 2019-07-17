17 июля 2019, 14:36Общество

Пензенцев взволновали пожарные машины возле арбитражного суда

Пензенцы опубликовали в Сети фотографии скопления машин управления МЧС возле арбитражного суда.

Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Жительница Пензы рассказала, что сотрудники МЧС приехали к суду примерно в 10.20.

«Что происходит?» - написала она.

Судя по фото, сотрудники МЧС поднимались к окнам на верхнем этаже. Рядом находились журналисты, которые снимали происходящее.

В комментариях пользователи предположили, что это учения. Официальной информации о происходящем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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