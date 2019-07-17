Пензенцев взволновали пожарные машины возле арбитражного суда

Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Жительница Пензы рассказала, что сотрудники МЧС приехали к суду примерно в 10.20.

«Что происходит?» - написала она.

Судя по фото, сотрудники МЧС поднимались к окнам на верхнем этаже. Рядом находились журналисты, которые снимали происходящее.

В комментариях пользователи предположили, что это учения. Официальной информации о происходящем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».