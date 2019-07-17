Пензенцев взволновали пожарные машины возле арбитражного суда

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 июля 2019, 14:36Общество
Пензенцы опубликовали в Сети фотографии скопления машин управления МЧС возле арбитражного суда.
Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Жительница Пензы рассказала, что сотрудники МЧС приехали к суду примерно в 10.20.
«Что происходит?» - написала она.
Судя по фото, сотрудники МЧС поднимались к окнам на верхнем этаже. Рядом находились журналисты, которые снимали происходящее.
В комментариях пользователи предположили, что это учения. Официальной информации о происходящем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
17 июля 2019, 19:31У ТСЖ в доме на улице Терновского вскрылись многомиллионные долги
17 июля 2019, 19:28Пензенские осужденные могут работать на городских предприятиях
17 июля 2019, 19:23На брифинге «Пенза-Пресс» обсудили планы минспорта на ближайшие 5 лет
17 июля 2019, 19:16Пензенские росгвардейцы помогли найти пропавшую девочку
17 июля 2019, 19:14В двух пензенских медучреждениях тестируют чек-листы
17 июля 2019, 19:09Пензенец обнаружил на своем участке человеческие останки
17 июля 2019, 19:06В Пензе состоялось закрытие второй смены лагеря «Гвардеец-2»
17 июля 2019, 17:39Леонид Левин выбрал СМИ, которым направят господдержку