Пензенцев взволновал лежащий на проезжей части мужчина

В Сети появилось сообщение, что на улице Антонова в Пензе мужчина лежит на дороге. Ситуацию прояснили очевидцы случившегося.

Инцидент произошел вечером 9 апреля. На фото, опубликованном в группе соцсети «ВКонтакте» видно, как на проезжей части лежит человек, вокруг него столпились люди. Пензенец Александр рассказал, что же произошло.

«Все нормально, мужик - очень пьяный, упал, падая, задел проезжавшую мимо машину, уснул. Будили до приезда «скорой», потом причитал: «Не отвозите меня в полицию». Все службы приехали в течение 15-20 минут, забрали его в больницу. Жалко водителя машины, в которую этот врезался, долго стоял, оформлялся, показания свидетелей записывали», - написал он.

Официальной информации о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».