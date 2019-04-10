Пензенцев взволновал лежащий на проезжей части мужчина

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10 апреля 2019, 10:02Общество
В Сети появилось сообщение, что на улице Антонова в Пензе мужчина лежит на дороге. Ситуацию прояснили очевидцы случившегося.
Инцидент произошел вечером 9 апреля. На фото, опубликованном в группе соцсети «ВКонтакте» видно, как на проезжей части лежит человек, вокруг него столпились люди. Пензенец Александр рассказал, что же произошло.
«Все нормально, мужик - очень пьяный, упал, падая, задел проезжавшую мимо машину, уснул. Будили до приезда «скорой», потом причитал: «Не отвозите меня в полицию». Все службы приехали в течение 15-20 минут, забрали его в больницу. Жалко водителя машины, в которую этот врезался, долго стоял, оформлялся, показания свидетелей записывали», - написал он.
Официальной информации о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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