Пензенцев возмущают «пустые ответы» по незаконным объявлениям

Жители Пензы просят решить проблему с расклейкой незаконных объявлений. По их словам, сейчас ситуация катастрофична.

«Когда-нибудь, кто-нибудь, будет наконец-то бороться с массовой расклейкой объявлений? Пример того - сквер Дзержинского, да и вообще весь город!» - написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» горожанин.

В мэрии сообщили, что работа ведется, есть закон и в его рамках с незаконной расклейкой борются.

Однако пензенцев такой ответ не удовлетворил.

«Ответ — ни о чем?!», «И такие «пустые» ответы почти все и работа тоже такая» - отметили пользователи в комментариях.

Жители предлагают более радикальные способы борьбы, например, наказывать расклейщиков, а сами объявления срывать.

«Весь город усыпан объявлениями. Они повсюду, очень некрасиво и стыдно. Позор», - заключил автор жалобы, пишет ИА «Пенза-Пресс».