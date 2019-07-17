Пензенцев возмущают «пустые ответы» по незаконным объявлениям

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17 июля 2019, 10:32Общество
Жители Пензы просят решить проблему с расклейкой незаконных объявлений. По их словам, сейчас ситуация катастрофична.
«Когда-нибудь, кто-нибудь, будет наконец-то бороться с массовой расклейкой объявлений? Пример того - сквер Дзержинского, да и вообще весь город!» - написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» горожанин.
В мэрии сообщили, что работа ведется, есть закон и в его рамках с незаконной расклейкой борются.
Однако пензенцев такой ответ не удовлетворил.
«Ответ — ни о чем?!», «И такие «пустые» ответы почти все и работа тоже такая» - отметили пользователи в комментариях.
Жители предлагают более радикальные способы борьбы, например, наказывать расклейщиков, а сами объявления срывать.
«Весь город усыпан объявлениями. Они повсюду, очень некрасиво и стыдно. Позор», - заключил автор жалобы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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