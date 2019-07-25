Пензенцев восхитила игра саксофониста на улице

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26 июля 2019, 14:34Общество
В одном из пензенских instagram-аккаунтов появилось видео, на котором играют уличные музыканты. Пользователи пришли в восторг от партии саксофониста.
Судя по ролику, музыканты сыграли для пензенцев на улице Московской. Основную партию исполнил пензенец под псевдонимом ГРЕЙ, еще один парень выбивал ритм на коробке.
«Круто! Талантливый!», «это круто, молодец», «космос. Жаль, что не вживую увидела», «талант», «даже мурашки по коже», - написали пользователи в комментария к посту, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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