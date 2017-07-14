16 июля 2017, 10:56Общество Пензенцев вновь предупредили о запрете купания в неустановленных местах Сотрудники ГИМС провели профилактический рейд на водоемах Пензенской области. Задача проверяющих - обеспечить безопасность отдыхающих и предупредить горожан о возможной опасности.

В частности, на пляже возле шестой городской больницы в Арбекове специалисты ведомства обратили внимание пензенцев на знаки, запрещающие купание.

Дно водоема в таких местах не обследовано. Под водой можно наткнуться на стекло, металлические конструкции и коряги. Инспекторы напоминают: несоблюдение правил поведения при отдыхе у воды может привести к трагическому исходу.

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