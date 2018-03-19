Пензенцев в Арбеково подстерегает опасность

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19 марта 2018, 11:33Общество
Жительница Пензы предупреждает – на ул. Онежской прохожие рискуют угодить в открытый люк.
«Рядом с домом №7 по улице Онежская обнаружила открытый люк. Рядом школа и никаких ограждений. Кто за это отвечает?» - написала горожанка в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».
Информагентство направило официальный запрос по этому поводу.
Напомним, 20 сентября похожая ситуация сложилась на ул. Ударной. Там в незакрытый люк теплотрассы упала женщина, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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