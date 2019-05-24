Пензенцев убил возлюбленную из-за ревности

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 мая 2019, 19:29Криминал
Пензенский Отелло может угодить за решетку за убийство сожительницы и за то, что чуть не убил ее нового ухажера. Ленинский следственный отдел Следственного комитета расследует убийство, совершенное на почве ревности. Подозреваемый уже задержан и не снимает с себя вины.
Пензенские полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Тот не стал отпираться, и картина случившегося прояснилась довольно быстро. Мужчина, будучи нетрезвым, приревновал сожительницу к двум знакомым, с которыми она завела разговор на улице. Дождавшись, когда женщина войдет в квартиру, он проследовал за ней, и там несколько раз ударил ее ножом.
«Сразу после убийства в квартиру вошли двое знакомых потерпевшей и злоумышленника, которых тот вытолкал в подъезд, при этом нанес удар ножом в боковую часть тела одному из знакомых. Его действия были пресечены вторым мужчиной, который вызвал «скорую» помощь и полицию», - рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому района Пензы Виталий Маркелов.
Полиция быстро прибыла на место преступления. Сотрудники, получив данные о злоумышленнике от очевидца, бросились в погоню.
«Сотрудники патрульно-постовой службы вернулись на улице и при отработке района совершения преступления задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Пензы. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили возле дома предполагаемое орудие преступления», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Несмотря на наличие главной улики - ножа - и признательные показания задержанного, следствие продолжается. Мужчине уже предъявлено обвинение сразу по двум статьям - «Убийство» и «Покушение на убийство».
24 мая 2019, 19:29Пензенцев убил возлюбленную из-за ревности
24 мая 2019, 19:26В Пензе завершился форум «Сурские ласточки»
24 мая 2019, 19:21Пензенских бизнесменов приглашают на новый сезон «Школы экспорта»
24 мая 2019, 19:18В Пензе искали магазины, торгующие алкоголем на Последний звонок
24 мая 2019, 19:12Пензенские болельщики смотрели матч «Россия-США» на большом экране
24 мая 2019, 19:07В Пензе прошли слушания по изменению Генплана города
24 мая 2019, 19:06«ЕР» проконтролирует решение вопросов пензенской скорой помощи
24 мая 2019, 17:59В Терновке грузовик сбил мотоциклиста - соцсети