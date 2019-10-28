Для пензенцев провел тренировку известный спортсмен Иван Новиков

Новички и мастера оказались на равных. Тренер сборной России по айкидо Иван Новиков провел учебно-тренировочный семинар для пензенских спортсменов и их наставников. Кроме знаний об одном из самых миролюбивых видов восточных единоборств, они могли получить и новые спортивные звания.

Все приемы спортсмены отрабатывали не одну сотню раз. Но это была не рядовая тренировка. За каждым движением следил Иван Новиков. В Пензе он бывает регулярно, поэтому со многими учениками хорошо знаком. На семинаре под его руководством - и спортсмены новички, и начинающие тренеры.

«Есть люди, которые заслуживают уважения, мы действительно называем их мастерами, но важно себя к ним не причислять. Тогда вы будете также интенсивно заниматься и вкладывать свои силы в то, чтобы стать лучше. Если вы начинаете себя считать мастером, то это фактически тупик. Вы должны чувствовать себя учеником всю жизнь», - подчеркнул тренер.

В семинаре приняли участие около 50 человек. Помимо ежедневных тренировок, спортсмены сдавали экзамен на новые спортивные звания. Одна из особенностей тестирования в айкидо - сдача в паре. Несмотря на то, что соревнования не включают в себя спарринги, многие элементы можно выполнить только с партнером. Важна не только техника выполнения приемов, но и соблюдение правил этикета.

«В первую очередь, это некая боевая медитация. Это больше не способ развиться физически, а развиться ментально, что, по-моему, гораздо важнее», - отметил участник семинара по айкидо Николай Макаров.

У тех, кому не удалось улучшить свое спортивное звание, еще будет такой шанс. Иван Новиков проводит семинары в Пензе каждые полгода.