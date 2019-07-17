Пензенцев старше 60 лет привьют от пневмококковой инфекции

В Пензенской области стартует вакцинация населения старше 60 лет. В первую очередь, она коснется тех, что страдает от сахарного диабета, имеет хроническую легочную болезнь, бронхоэктатическую болезнь, астму или астматический статус.

«Именно эта категория лиц чаще всего подвержена простудным заболеваниям в период гриппа и ОРВИ и дает нам самый большой прирост смертности», - отметила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Противопневмококковые вакцины для иммунизации населения из групп риска закупают с 2015 года. Всего в регионе за четыре года привили более 37 тысяч человек старшей возрастной группы.



«По результатам проводимой иммунизации мы видим снижение риска заболеваемости у привитых лиц, снижение частоты обострений при хронических заболеваниях дыхательной системы, уменьшение тяжелых форм пневмоний», - рассказала Галина Рожкова.

В этом году планируется привить 16830 пензенцев, вакцинация завершится в сентябре, сообщает пресс-служба регионального минздрава, пишет ИА «Пенза-Пресс».