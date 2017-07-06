06 июля 2017, 10:08Общество Пензенцев снова приглашают на бесплатное УЗИ 15 июля в рамках очередной субботней акции в Пензенской области в медицинских учреждениях врачи будут проводить ультразвуковые исследования. На прием приглашают как взрослых, так и детей.

Взрослых горожан приглашают на УЗИ по предварительной записи без направления врача в следующие поликлиники:

№ 1 - ул. Набережная р. Мойки, 51 (32-15-07, 99-87-19),

№ 2 - ул. Володарского, 34 (56-35-43, 98-33-22),

№ 3 - ул. Светлая, 1 ( 99-60-51),

№ 4 - ул. Парковая, 3 (55-00-90),

№ 5 - пр-д Жемчужный, 8а (94-62-52),

№ 6 - ул. Гагарина, 24 (49-83-95),

№ 7 - ул. Аустрина, 160 (99-98-52, 99-98-54),

№ 8 - ул. Краснова, 60 (99-20-78, 99-15-39),

№ 9 - ул. Баумана, 65 (99-15-28),

№ 14 - ул. Стасова, 7 (98-45-00).

Записаться можно по телефону контакт-центра для взрослого населения: 999-130.

«Маленьких пациентов врачи будут ждать в Городской детской поликлинике по адресу: город Пенза, 1-й проезд Рахманинова 12, 5 этаж. Записаться можно по телефону единого контакт-центра для детского населения: 990-130», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Жителям районов области необходимо уточнить информацию в регистратуре соответствующей медицинской организации лечебного учреждения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 71