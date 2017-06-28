28 июня 2017, 19:46Общество Пензенцев с 1 июля ждет повышение тарифов за услуги ЖКХ Жители Пензенской области уже, кажется, привыкли, что ежегодное повышение тарифов происходит не с началом календарного года, а в разгар лета – с 1 июля. Насколько же суммы в квитанциях за услуги ЖКХ увеличатся на это раз?

Во втором полугодии пензенцев ждет увеличение тарифов на 7% по всем видам коммунальных услуг. В частности, в областном центре кубометр холодной воды подорожает на 46 копеек и будет стоить 24 рубля 17 копеек. Тариф на водоотведение вырастет на 39 копеек и составит 15 рублей 65 копеек. Киловатт электроэнергии подорожает на 14 копеек, а цена кубометра газа подрастет на 20 копеек. Плата за теплоэнергию будет зависеть от поставщика ресурса. Их в Пензе более двух десятков.



«Для потребителей МКП «Теплоснабжение» тариф на тепловую энергию изменится на 66 рублей 25 копеек и на второе полугодие составит 1648 рублей 7 копеек. Для потребителей ПАО «Т Плюс» величина останется неизменной - 1 296 рублей 73 копейки за гигакалорию. «Энергоснабжающее предприятие» прирост составит 36 рублей 11 копеек, для «Пензтеплоснабжения» - 81 рубль», - сообщила начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Наталья Клак.

Как следствие, изменится и стоимость горячей воды, которая зависит от цен на холодную воду и теплоэнергию. Чиновники утверждают: рост тарифов экономически обоснован, тем более что за последние три года это самое низкое повышение. Так, в 2015 году предельный рост составил 13%, в 2016-ом – 8%, а в этом - только 7%.

В результате последнего изменения больше всего увеличится тариф на тепловую энергию. По словам экспертов, это связано с реализацией инвестиционной программы по улучшению коммунальной инфраструктуры. Однако, по мнению общественника Владимира Лощинина, никакой инвестиционной программы у теплоснабжающих организаций нет.

«Я не видел ее. Именно совет должен утверждать эту программу. По крайней мере, через него она должна проходить. И мы должны были задавать вопросы. Ничего подобного. И больше того, представители МКП вообще не ходят на совет при губернаторе», - заявил член общественного совета при управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Владимир Лощинин.

Облегчить бремя коммунальных платежей могут пензенцы, у которых плата за услуги ЖКХ превышает 22% от среднедушевого дохода. Они вправе обратиться за субсидией. В 2016 году на компенсацию этих расходов из бюджета было выделено более 1 миллиарда 100 миллионов рублей.

Общество

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