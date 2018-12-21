Пензенцев просят выбрать памятник матери

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23 декабря 2018, 15:14Общество
В Пензе завершилась работа экспертного совета конкурса по созданию памятника матери. На суд жюри представили 20 работ от архитекторов из Москвы и Пензы.
После длительных обсуждений, в финал вышли работы трех авторов. Все варианты пока что держатся в строжайшем секрете. Организаторы отмечают, что выбранные макеты выдержаны в классическом стиле.
«Много вопросов было по привязке памятника матери к какому-то месту. Но мы предложили горожанам выбрать памятник, а архитекторам выбрать место», - рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России Светлана Кудинова.
Выбрать понравившийся вариант жители могут на сайте правительства области в специальном разделе. Завершится голосование 30 января. Итоги станут известны в начале февраля.
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