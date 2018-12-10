Пензенцев просят выбрать лучшее событие года

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10 декабря 2018, 17:06Общество
На сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com пройдет народное онлайн-голосование за лучшее событие года (6+). Пензенцев просят поучаствовать в нем.
Для того чтобы проголосовать, нужно перейти по ссылке и поставить лайк в специальном блоке под фотогалереей события. 20 проектов, которые получат большее количество голосов, будут удостоены статуса «Лучшее событие 2019 года», сообщают организаторы.
Проголосовать за какое-либо мероприятие можно до 15 декабря.
От Пензенской области представлены несколько проектов, например, «ДаншиноFest» (16+), военно-исторический фестиваль «Марсово Поле» (0+) и другие, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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