21 марта 2018, 15:34Общество

Пензенцев просят убрать машины с обочин

Припаркованные автомобили мешают качественно убирать снег с дорог Пензы. С просьбой убрать транспорт к жителям обратились чиновники.

«Брошенные автомобили создают неудобства специалистам дорожного хозяйства, препятствуют механизированной уборке территорий. Переместите свои транспортные средства в места, позволяющие хранить автомобиль без создания помех в организации благоустройства!» - говорится в обращении горадминистрации.

Особенную актуальность призыв имеет сейчас, в преддверие прогнозируемого снегопада. Самыми проблемными участками в мэрии назвали ул. Клары Цеткин, Глазунова, Тернопольскую, Коммунистическую, Леонова, Ударную, Минскую и Ладожскую.

Общество
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