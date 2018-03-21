Пензенцев просят убрать машины с обочин

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21 марта 2018, 15:34Общество
Припаркованные автомобили мешают качественно убирать снег с дорог Пензы. С просьбой убрать транспорт к жителям обратились чиновники.
«Брошенные автомобили создают неудобства специалистам дорожного хозяйства, препятствуют механизированной уборке территорий. Переместите свои транспортные средства в места, позволяющие хранить автомобиль без создания помех в организации благоустройства!» - говорится в обращении горадминистрации.
Особенную актуальность призыв имеет сейчас, в преддверие прогнозируемого снегопада. Самыми проблемными участками в мэрии назвали ул. Клары Цеткин, Глазунова, Тернопольскую, Коммунистическую, Леонова, Ударную, Минскую и Ладожскую.
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