Пензенцев просят спасти крошечного котенка с серьезной болезнью

«Когда к нам приехала Брошка, мы не придали значения ранке на носике, думали, что она получила ее вследствие удара. Но оказалось, что у котенка в дополнение к и так недетским болячкам, и кальцевироз. Наша девочка терпеливо переживает все испытания судьбы, а мы стараемся изо всех сил облегчить ее состояние», - рассказали волонтеры.



Напомним, ранее сотрудники фонда сообщали, что котенка, скорее всего, сбросили с высоты, она получила сильные повреждения шеи.

Теперь ей предстоит пережить 14-дневную терапию, пишет ИА «Пенза-Пресс».