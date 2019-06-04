Пензенцев просят спасти крошечного котенка с серьезной болезнью

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04 июня 2019, 17:08Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в группе соцсети «ВКонтакте» о крошечном котенке с большим недугом.
«Когда к нам приехала Брошка, мы не придали значения ранке на носике, думали, что она получила ее вследствие удара. Но оказалось, что у котенка в дополнение к и так недетским болячкам, и кальцевироз. Наша девочка терпеливо переживает все испытания судьбы, а мы стараемся изо всех сил облегчить ее состояние», - рассказали волонтеры.
Напомним, ранее сотрудники фонда сообщали, что котенка, скорее всего, сбросили с высоты, она получила сильные повреждения шеи.
Теперь ей предстоит пережить 14-дневную терапию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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