12 мая 2017, 19:31Общество Пензенцев просят сообщить информацию о личности убитого мужчины Сотрудники полиции и Следственного комитета Пензенской области просят граждан сообщить информацию, связанную с личностью Константина Сергеевича Овсянникова.

В конце марта уроженец Уфы 1984 года рождения был найден мертвым на территории Октябрьского района Пензы в садоводческом товариществе «Дружба-1» с признаками насильственной смерти.



Известно, что за несколько дней до гибели он находился на территории Мокшанского и Городищенского районов. Передвигался на попутном транспорте с водителями-дальнобойщиками. 27 марта его видели в кафе «Милая роща», расположенном на 674-ом километре автодороги М5 «Урал».

«Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям Пензенской области, в первую очередь, – водителям-дальнобойщикам. Если у вас есть какая-либо информация, связанная с погибшим: его личности, месте его жительства и тех людях, с кем он общался, чем он занимался, то сообщите об этом по телефонам дежурной части отдела полиции №2 управления МВД России по городу Пензе: 8-(8412)-598-601 и 598-602», - сказал заместитель начальника ОП №2 УМВД России по г. Пензе Алексей Писарьков.

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