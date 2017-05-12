Пензенцев просят сообщить информацию о личности убитого мужчины

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 мая 2017, 19:31Общество
Сотрудники полиции и Следственного комитета Пензенской области просят граждан сообщить информацию, связанную с личностью Константина Сергеевича Овсянникова.
В конце марта уроженец Уфы 1984 года рождения был найден мертвым на территории Октябрьского района Пензы в садоводческом товариществе «Дружба-1» с признаками насильственной смерти.
Известно, что за несколько дней до гибели он находился на территории Мокшанского и Городищенского районов. Передвигался на попутном транспорте с водителями-дальнобойщиками. 27 марта его видели в кафе «Милая роща», расположенном на 674-ом километре автодороги М5 «Урал».
«Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям Пензенской области, в первую очередь, – водителям-дальнобойщикам. Если у вас есть какая-либо информация, связанная с погибшим: его личности, месте его жительства и тех людях, с кем он общался, чем он занимался, то сообщите об этом по телефонам дежурной части отдела полиции №2 управления МВД России по городу Пензе: 8-(8412)-598-601 и 598-602», - сказал заместитель начальника ОП №2 УМВД России по г. Пензе Алексей Писарьков.
12 мая 2017, 19:59В Пензе обсудили проблемы борьбы с коррупцией
12 мая 2017, 19:54В Пензе пройдет выставка инновационных технологий
12 мая 2017, 19:4650 пензенцев примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов
12 мая 2017, 19:43В Пензе лучших медсестер отметили почетными грамотами
12 мая 2017, 19:31Пензенцев просят сообщить информацию о личности убитого мужчины
12 мая 2017, 19:25В Пензе байкеры расскажут детям интересные истории
12 мая 2017, 19:19Спортблок: прыжки в воду, греко-римская борьба, футбол
12 мая 2017, 19:14В Никольском районе на родной земле захоронили останки бойца ВОВ