Пензенцев просят сообщать в полицию о попрошайках в маршрутках

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 марта 2018, 15:37Общество
Управление транспорта и связи Пензы, а также городская администрация обращают внимание жителей города на то, что попрошайничество в общественном транспорте является незаконным.
Нахождение в автобусах и маршрутках безбилетников, занимающихся сбором подаяния, недопустимо. При этом, как отметили в мэрии города, административные рычаги воздействия на указанных граждан, если они явно не нарушают правила общественного порядка, отсутствуют.
За попрошайничество в общественном транспорте предусмотрен штраф. Пензенцев, ставших свидетелями подобных фактов, просят звонить в городское УМВД по телефонам: 59-80-03, 59-80-04 или 02.
Напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о появлении странных благотворителей в транспорте. На эту тему развернулась дискуссия в Facebook: журналист Дмитрий Гулин рассказал о том, что в салон маршрутки № 9м на одной из остановок вошла девушка в футболке с логотипом якобы благотворительной организации.
«По обращениям граждан, в целях исключения деятельности в общественном транспорте лиц, занимающихся сбором подаяния, с водительским составом маршрута №9М проведен дополнительный инструктаж о недопустимости нахождения в салоне безбилетных пассажиров и лиц, занимающихся
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
22 марта 2018, 16:07Белозерцев примет участие в Совете при полпреде президента в ПФО
22 марта 2018, 15:37Пензенцев просят сообщать в полицию о попрошайках в маршрутках
22 марта 2018, 15:06Пензенским школьникам предложили сочинить «Письма с фронта»
22 марта 2018, 14:36Пензенцы насладились музыкой одного из лучших оркестров мира
22 марта 2018, 14:06В апреле завершится ремонт в двух пензенских больницах
22 марта 2018, 13:36Дочь тренера «Дизелиста» стала «Мисс студенчество Пензы»
22 марта 2018, 13:04С «Пензы-1» эвакуировали машины, мешавшие уборке снега
22 марта 2018, 12:34У Ахунского переезда произошло ДТП - пензенцы