Пензенцев просят сообщать в полицию о попрошайках в маршрутках

Управление транспорта и связи Пензы, а также городская администрация обращают внимание жителей города на то, что попрошайничество в общественном транспорте является незаконным.

Нахождение в автобусах и маршрутках безбилетников, занимающихся сбором подаяния, недопустимо. При этом, как отметили в мэрии города, административные рычаги воздействия на указанных граждан, если они явно не нарушают правила общественного порядка, отсутствуют.

За попрошайничество в общественном транспорте предусмотрен штраф. Пензенцев, ставших свидетелями подобных фактов, просят звонить в городское УМВД по телефонам: 59-80-03, 59-80-04 или 02.

Напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о появлении странных благотворителей в транспорте. На эту тему развернулась дискуссия в Facebook: журналист Дмитрий Гулин рассказал о том, что в салон маршрутки № 9м на одной из остановок вошла девушка в футболке с логотипом якобы благотворительной организации.

«По обращениям граждан, в целях исключения деятельности в общественном транспорте лиц, занимающихся сбором подаяния, с водительским составом маршрута №9М проведен дополнительный инструктаж о недопустимости нахождения в салоне безбилетных пассажиров и лиц, занимающихся

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».