12 февраля 2020, 13:36Общество

Пензенцев просят сдать кровь для тяжелобольного ребенка

В Пензе для больного онкологией мальчика требуется кровь.

Пост с просьбой о помощи пользователь опубликовал в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «Вконтакте».

«Дорогие друзья, помогите спасти жизнь мальчика. Он - в тяжелом состоянии. Паше постоянно переливают кровь, именно благодаря этому он сейчас находится в сознании, но здоровая кровь не бесконечна. Каждый из вас может спасти жизнь Паши или внести вклад в ее спасение, став донором крови», - написал он.

Подробнее о том, как можно помочь ребенку, читайте здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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