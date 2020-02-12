Пензенцев просят сдать кровь для тяжелобольного ребенка

12 февраля 2020, 13:36Общество
В Пензе для больного онкологией мальчика требуется кровь.
Пост с просьбой о помощи пользователь опубликовал в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «Вконтакте».
«Дорогие друзья, помогите спасти жизнь мальчика. Он - в тяжелом состоянии. Паше постоянно переливают кровь, именно благодаря этому он сейчас находится в сознании, но здоровая кровь не бесконечна. Каждый из вас может спасти жизнь Паши или внести вклад в ее спасение, став донором крови», - написал он.
Подробнее о том, как можно помочь ребенку, читайте здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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