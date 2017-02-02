Пензенцев просят придумать новую стелу

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02 февраля 2017, 17:32Общество
В Пензе продолжается конкурс на разработку памятного знака (стелы) в честь лиц, внесших значительный вклад в строительство Юбилейной площади.
Подать заявку можно до 11 февраля по адресу: город Пенза, площадь Маршала Жукова,4, каб. 100а. с 9.00 до 18.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Рассмотрение и подведение итогов конкурса будет осуществляться до 13 марта», - сообщили в пресс-службе мэрии.
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