Пензенцев просят помочь в расследовании убийства

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05 мая 2017, 12:32Криминал
Пензенские следователи продолжают расследовать уголовное дело об убийстве 37-летнего мужчины, тело которого нашли в марте возле дачного участка СНТ «Дружба-1» в районе улицы Строителей.
Как удалось установить в ходе следствия, погибшим оказался уроженец города Уфы Республики Башкортостан, пишет ИА «Пенза-Пресс».
С родственниками, сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, он не общался с 2010 года, бродяжничал и передвигался преимущественно автостопом.
За несколько дней до трагедии он находился на территории Городищенского и Мокшанского районов Пензенской области.
Любую информацию о личности погибшего, его местожительстве и круге общения на территории региона, а также данные о факте преступления просят сообщать по телефонам: (8412)43-77-31, 36-17-02.
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