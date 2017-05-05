05 мая 2017, 12:32Криминал Пензенцев просят помочь в расследовании убийства Пензенские следователи продолжают расследовать уголовное дело об убийстве 37-летнего мужчины, тело которого нашли в марте возле дачного участка СНТ «Дружба-1» в районе улицы Строителей.

Как удалось установить в ходе следствия, погибшим оказался уроженец города Уфы Республики Башкортостан, пишет ИА «Пенза-Пресс».

С родственниками, сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, он не общался с 2010 года, бродяжничал и передвигался преимущественно автостопом.

За несколько дней до трагедии он находился на территории Городищенского и Мокшанского районов Пензенской области.

Любую информацию о личности погибшего, его местожительстве и круге общения на территории региона, а также данные о факте преступления просят сообщать по телефонам: (8412)43-77-31, 36-17-02.

Криминал

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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/upload/site17/document_images/9-720x400,720x400.jpg