Пензенцев просят помочь в поиске родственников героя ВОВ

Поисковики обращаются к пензенцам за помощью. Бойцы брянского отряда нашли информацию о судьбе воина Великой Отечественной войны. Родственников солдата пока не удается найти. Если вам известно что-то о родных Анатолия Сергеевича Печорина 1922 года рождения, просьба обращаться в отряд «Поиск-Вездеход», который базируется в школе №37, либо на телеканал «Экспресс».

Не погиб, не пропал без вести, просто не вернулся. О послевоенной судьбе участника Великой Отечественной капитана Анатолия Сергеевича Печорина неизвестно ничего. Неопровержимый факт - в 1922 году он родился в Пензе. Это все. На местах боев окруженной в 1941-м 50-й армии брянские нашли портфель с документами командиров артиллеристов. В том числе - бумаги на имя Анатолия Печорина. На одном из интернет-ресурсов выложены наградные листы артиллериста, датированные серединой войны. Значит в 41-м он уцелел, вышел из окружения.

«Как потом выяснили, его последний наградной лист датирован 24 июня 1944 года за подвиг, который он совершил, будучи тяжело раненым, проводил корректировку огня, за это он был представлен к ордену «Красного знамени», - рассказала председатель регионального совета РО ООД «Поисковое движение России» Пензенской области, руководитель отряда «Поиск-Вездеход» Лариса Казакова.



За давностью лет всемирная паутина бывает скупа на подробности о героях Великой Отечественной войны. Но деталь, с которой повезло, несмотря на большое количество белых пятен в одном из наградных документов, указан пензенский адрес Анатолия Сергеевича Печорина. Ориентировочно дом его семьи располагался на месте, где сейчас улица Злобина. Возможно, сейчас в Пензе остается кто-то из родственников воина. Хотя следы его потомков уходят значительно дальше - в Новосибирск.

Опрос местных жителей не дал результата. В доме, где когда-то жили командир и его семья, давно прописаны другие люди, которые о Печорине ничего не знают. Пришлось снова обратиться к помощи интернета. И вдруг выяснилось, что поисковики из Пензы и Брянска - не первые, кто ищет Анатолия Сергеевича.

На сайте передачи «Жди меня» (16+) есть заявка от его племянника и тезки Анатолия Валентиновича Печорина. Ему известно, что последнее письмо артиллериста датировано июлем 1945 года. Капитан писал, что его убеждают вместе с семьей перебраться жить в Кенигсберг, ныне Калининград. После этого связь прервалась. Что стало с капитаном Печориным - неизвестно.

Сейчас пензенские поисковики, желая помочь брянским коллегам, ищут контакты племянника пензенского воина в Новосибирске. Есть надежда, что откликнутся его родные, проживающие в Пензе.