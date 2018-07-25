Пензенцев просят помочь в поиске мужчины и шестилетнего ребенка

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в последний раз Владимира Кузнецова и его сына Дениса видели в августе 2015 года в городе Меленки Валидмирской области. С тех пор их местоположение неизвестно.

Приметы мужчины: на вид 35-40 лет, рост около 160-174 см, среднего телосложения, лицо овальной формы, бледное, лоб по высоте средний (по положению - скошенный), большие лобные бугры, большое выступание надбровных дуг, брови дугообразные, средние по высоте, глаза голубые, нос средний, рот средний, углы приподнятые, губы средние, уши средние, волосы прямые, темно-русые, полное облысение, голос глухой, речь ясная, размер ноги 42-43. Ходит быстро, курит. Как правило, носит черную матерчатую куртку, синие джинсы, очки «Хамелеон» и кроссовки.

Приметы ребенка: на вид 4-6 лет, рост около 110 см, нормального телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, светлые, губы средней полноты. Особых примет не имеет. Перед исчезновением был одет в футболку светлого цвета, шорты светлого цвета, светлую кепку.

Информацию о пропавших и их местонахождении просят сообщать в следственный отдел по Меленковскому району СУ СК РФ по Владимирской области по телефону. 8-49-247-2-10-69, 8-49-247-2-10-17, либо в следственное управление по Пензенской области по номеру 8 (8412)36-17-02.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».