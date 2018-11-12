Пензенцев просят помочь в поисках Сергея Терехина

В Пензе полицейские разыскивают жителя Сызрани Сергея Терехина, который перестал выходить на связь.

Заявление о пропаже подал в полицию брат мужчины. По его словам, он перестал выходить на связь с 11 ноября.

Сергей Анатольевич Терехин 1969 года рождения – житель Сызрани, в Пензе находился в командировке.

«На вид пропавшему – 45 лет, рост – 175 см, худощавого телосложения, лицо вытянутое, глаза карие, нос прямой. Был одет в черную матерчатую демисезонную куртку с капюшоном, темно-синий свитер, темно-серые джинсы, черные демисезонные ботинки», - сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального УМВД.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 8 (8412) 598-799 или 02, сообщает ИА «Пенза-Пресс».