Пензенцев просят помочь в поисках Сергея Терехина

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12 ноября 2018, 17:06Происшествия
В Пензе полицейские разыскивают жителя Сызрани Сергея Терехина, который перестал выходить на связь.
Заявление о пропаже подал в полицию брат мужчины. По его словам, он перестал выходить на связь с 11 ноября.
Сергей Анатольевич Терехин 1969 года рождения – житель Сызрани, в Пензе находился в командировке.
«На вид пропавшему – 45 лет, рост – 175 см, худощавого телосложения, лицо вытянутое, глаза карие, нос прямой. Был одет в черную матерчатую демисезонную куртку с капюшоном, темно-синий свитер, темно-серые джинсы, черные демисезонные ботинки», - сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального УМВД.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 8 (8412) 598-799 или 02, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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