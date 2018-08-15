Пензенцев просят помочь в поисках пропавшего без вести Ильи Кузьмина

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 августа 2018, 14:03Происшествия
Полиция и волонтеры просят пензенцев оказать содействие в поисках пропавшего без вести 27-летнего Ильи Кузьмина.
Заявление о его исчезновении поступило 5 августа. Родственники сообщили, что утром 2 августа он ушел из дома на улице Калинина и не вернулся. По оперативным данным, в последний раз Илью Кузьмина видели возле дома №111А по улице Ладожской.
Приметы: на вид - 25-30 лет, рост - 180-185 см, телосложение - крепкое, волосы – темные, короткие.
Был одет в тельняшку, светло-бежевые бриджи, на ногах – черная обувь на белой подошве.
«Если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшего Ильи Кузьмина, сообщите ее по телефону 02», - добавили в пресс-службе.
«18 августа на улице Ладожской, 111А с 10.00 до 11.00 состоится сбор участников поисковых мероприятий, задействованных в розыске пропавшего без вести пензенца. В поисках примут участие сотрудники полиции, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцы», - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Полицейские приглашают тех, кому не безразлична судьба Ильи Кузьмина, присоединиться к поискам.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
15 августа 2018, 16:36Пензенцы смогут поохотиться на пернатых
15 августа 2018, 16:04Пензенцы выйдут на Всероссийский экологический субботник
15 августа 2018, 15:34В Белинском районе в ДТП пострадал человек
15 августа 2018, 15:04В Пензе начали обсуждать оформление музея драмтеатра
15 августа 2018, 14:34Пензенец купил дачу и нашел там оружие
15 августа 2018, 14:03Пензенцев просят помочь в поисках пропавшего без вести Ильи Кузьмина
15 августа 2018, 13:33В Пензенской области ищут «ковбоя», подозреваемого в нападении на ребенка
15 августа 2018, 13:02Пензенец успел увернуться от лобового столкновения. ВИДЕО