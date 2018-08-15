Пензенцев просят помочь в поисках пропавшего без вести Ильи Кузьмина

Полиция и волонтеры просят пензенцев оказать содействие в поисках пропавшего без вести 27-летнего Ильи Кузьмина.

Заявление о его исчезновении поступило 5 августа. Родственники сообщили, что утром 2 августа он ушел из дома на улице Калинина и не вернулся. По оперативным данным, в последний раз Илью Кузьмина видели возле дома №111А по улице Ладожской.

Приметы: на вид - 25-30 лет, рост - 180-185 см, телосложение - крепкое, волосы – темные, короткие.

Был одет в тельняшку, светло-бежевые бриджи, на ногах – черная обувь на белой подошве.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшего Ильи Кузьмина, сообщите ее по телефону 02», - добавили в пресс-службе.

«18 августа на улице Ладожской, 111А с 10.00 до 11.00 состоится сбор участников поисковых мероприятий, задействованных в розыске пропавшего без вести пензенца. В поисках примут участие сотрудники полиции, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцы», - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские приглашают тех, кому не безразлична судьба Ильи Кузьмина, присоединиться к поискам.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».