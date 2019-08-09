Пензенцев просят помочь в поисках подозреваемого в преступлении

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11 августа 2019, 16:13Криминал
По предварительной версии, в одном из торговых центров Первомайского района Пензы у 55-летнего местного жителя украли кошелек, в котором находилось 18 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.
«Разыскивается неизвестный мужчина. На вид - 40-45 лет, славянской внешности, стрижка короткая. Был одет в синюю футболку с полосками серого цвета. Бриджи серого цвета, в сланцы серого цвета», - сообщил начальник уголовного розыска отдела полиции № 5 УМВД России по Пензе Андрей Миронов.
Если у вас есть информация о личности подозреваемого просьба сообщить по телефонам: 599-702 или 599-711.
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