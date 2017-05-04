04 мая 2017, 15:04Общество Пензенцев просят помочь в поисках Наиля Закирова Пензенские следователи просят помочь в поисках пропавшего жителя Республики Татарстан.

«В производстве следственного отдела по Ново-Савиновскому району города Казань СУ СК России по Республике Татарстан находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 55-летнего Закирова Наиля Яхиновича», - пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Установлено, что в Казани мужчина ушел из дома 26 марта, сейчас его местонахождение не установлено, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Приметы: рост - 160-165 см, среднего телосложения, волосы темные прямые. Особые приметы: на правой брови шрам - 1 см. Был одет в кожаную куртку, синие джинсы, черные ботинки», - отметили в ведомстве.

Любую информацию по данному факту пензенцев просят сообщать по телефонам: 8 (843) 561-22-20, 8-9274-14-54-12.

Общество

просмотров 75

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/upload/site17/document_news/11-418x320.png