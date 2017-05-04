Пензенцев просят помочь в поисках Наиля Закирова

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04 мая 2017, 15:04Общество
Пензенские следователи просят помочь в поисках пропавшего жителя Республики Татарстан.
«В производстве следственного отдела по Ново-Савиновскому району города Казань СУ СК России по Республике Татарстан находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 55-летнего Закирова Наиля Яхиновича», - пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Установлено, что в Казани мужчина ушел из дома 26 марта, сейчас его местонахождение не установлено, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Приметы: рост - 160-165 см, среднего телосложения, волосы темные прямые. Особые приметы: на правой брови шрам - 1 см. Был одет в кожаную куртку, синие джинсы, черные ботинки», - отметили в ведомстве.
Любую информацию по данному факту пензенцев просят сообщать по телефонам: 8 (843) 561-22-20, 8-9274-14-54-12.
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