Пензенцев просят помочь в поисках 18-летнего парня

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27 января 2017, 15:01Криминал
Пензенцев просят помочь в поисках 18-летнего Дениса Сенаторова. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, молодой человек ушел из дома в поселке Электрострой города Михайлова Рязанской области 24 ноября, где сейчас парень, неизвестно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Любую информацию о его местонахождении пензенцев просят сообщать в следственное управление СК России по Рязанской области по телефону: 8 (4912) 21-81-69.
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