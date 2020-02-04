Пензенцев просят помочь собачке снова поверить в людей

04 февраля 2020, 17:08Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о собаке, которая пережила жестокое предательство и теперь никак не может поверить людям.
«Вылечить физические травмы намного легче, чем склеить разбитое сердце собаки. Так вышло и с Инди - нашим волчонком, пес никак не может забыть обиды, нанесенные человеком и снова ему доверять. Вот уже почти год девочка живет у нас, мы вылечили все, что касалось здоровья, да вот только побороть страх и защитную реакцию Инди не получается», - пояснили волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники фонда считают, что собаке необходим человек, который станет для нее верным другом.
«Это шанс для Инди, потому что пока она каждый день живет в обороне. Она прячется под стеллажом, с видом грозного воина выбегает к гостям. Нужно попробовать дать ей возможность почувствовать себя в новой обстановке, попробовать найти к ней подход. В наших условиях это не просто. Поэтому мы просим вашей помощи в ее социализации и попытке изменить отношение к людям», - добавили пензенцы.
Они рассказали, что помогут собачке всем необходимым. Ей нужно только немного места в доме и любящий друг. Узнать о том, как помочь Инди, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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