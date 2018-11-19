Пензенцев просят помочь недоношенным младенцам согреться

В ноябре проходит Всемирный день недоношенных детей. Врачи-неонатологи предлагают пензенцам принять участие в благотворительной акции «28 петелек для жизни» (0+).

28 петелек - именно то количества петель, которое необходимо для вязания носочков крохотным недоношенным младенцам. Кроме того, «28 петель» - название Всемирной волонтерской организации, участниками которой становятся мамы недоношенных деток или просто неравнодушные женщины, которые вяжут для младенцев одежду, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Нам бы очень хотелось, чтобы и пензенцы внесли свой вклад, связав шапочки, носочки или пледики для малышей, рожденных раньше срока в стенах перинатального центра», - отметила главный неонатолог области Людмила Филимонова.

Отмечается, что вещи для малышей должны быть связаны только из натуральной шерсти, так как у детей с низкой массой тела очень нежная и чувствительная кожа. Кроме того, нельзя использовать пряжу с пухом, ворсом, мохер и ангору.

Носочки должны быть с широкой свободной резинкой, чтобы она не сдавливала ножку. Высота резинки – 4-5 см. Обхват манжетки (щиколотки) – 5-6 см. Лучше вязать носки с пяточкой, так они не соскальзывают с маленьких ножек. Швы – наружу.

Окружность шапочек - от 28 до 35 см. Высота – 9-12 см. Резинку лучше вязать не широкую. Все швы - наружу. Шапочки должны быть без завязок. Помимо этого, малышам можно связать пледики размерами: 38х38 см, 46х50, 50х56 или 56х72.

«Еще таким малышам нужны вязаные осьминожки, «общение» с которыми, очень благотворно влияет на их самочувствие. Объяснение простое. Благодаря вязаной игрушке дети успокаиваются и хватают ручками не трубки аппаратов, которые необходимы для поддержания жизненных процессов, а щупальца осьминога, которые напоминают им пуповину. Кроме того, это помогает формировать у детишек хватательный рефлекс, что тоже очень важно для их развития», - добавила Людмила Филимонова.

Связанное изделие нужно постирать детским мылом или порошком, отдельно от вещей взрослых, а затем упаковать в файл или целлофановый пакет. Туда же нужно вложить бирку с описанием состава пряжи и размера изделия. Желательно написать имя, фамилию и контактный телефон.

Акция продлится до 28 декабря. Связанные вещи можно привозить в перинатальный центр (г. Пенза, ул. Лермонтова, 28б). Контактное лицо – Людмила Филимонова, тел. 8-964-870-76-79, пишет ИА «Пенза-Пресс».