19 октября 2017, 12:32Происшествия Пензенские следователи продолжают разыскивать мужчину, который надругался над девочкой-подростком. Пензенские следователи продолжают разыскивать мужчину, который надругался над девочкой-подростком.

Преступление было совершено в Ленинском районе города Пензы. Мужчина может скрываться на территории Воронежской области. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

Пресс-служба СУ СК России по Воронежской области публикует описание преступника.

Приметы: мужчина славянской внешности, на вид - от 27 до 33 лет, рост около 170 см, среднего или худощавого телосложения. Был одет в болоньевую куртку и джинсы темного цвета.

Следственные органы просят всех, кто обладает какой-либо информацией о совершенном преступлении, а также личности злоумышленника, сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 45-02-77, 36-28-43. Конфиденциальность гарантирована, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://voronezh.sledcom.ru/news/item/1171992/