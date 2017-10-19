Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 октября 2017, 12:32Происшествия
Пензенские следователи продолжают разыскивать мужчину, который надругался над девочкой-подростком.
Преступление было совершено в Ленинском районе города Пензы. Мужчина может скрываться на территории Воронежской области. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.
Пресс-служба СУ СК России по Воронежской области публикует описание преступника.
Приметы: мужчина славянской внешности, на вид - от 27 до 33 лет, рост около 170 см, среднего или худощавого телосложения. Был одет в болоньевую куртку и джинсы темного цвета.
Следственные органы просят всех, кто обладает какой-либо информацией о совершенном преступлении, а также личности злоумышленника, сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 45-02-77, 36-28-43. Конфиденциальность гарантирована, пишет ИА «Пенза-Пресс».
19 октября 2017, 19:48В Пензе на улице Циолковского произошла утечка газа
19 октября 2017, 19:41У пензенской энциклопедии появится электронная копия
19 октября 2017, 19:39В России вступает в силу новый регламент ГИБДД
19 октября 2017, 19:33В Пензе обсудили совместную работу церкви и вузов
19 октября 2017, 19:28Пензенцы смогут прочесть новый путеводитель на своих гаджетах
19 октября 2017, 19:21Пензенская компания «Парафарм» создала БАД от остеопороза
19 октября 2017, 19:14В Пензенской области около 4000 детей изучают робототехнику
19 октября 2017, 19:08В библиотеку Пензы доставят специализированные учебники из Татарстана