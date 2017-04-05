Пензенцев просят помочь найти обокравшую пенсионерку женщину

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05 апреля 2017, 13:31Криминал
Пензенская полиция просит местных жителей помочь в поисках женщины, обокравшей пенсионерку.
79-летняя пензячка сообщила полицейским, что 4 апреля в ее квартиру на улице Карпинского зашла неизвестная. После общения с ней пожилая женщина поняла, что у нее пропали 5 500 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Приметы разыскиваемой: на вид - 30-40 лет, рост - 160-165 см, плотное телосложение. Была одета в синюю болоньевую куртку, темные брюки и черные сапоги, серый вязаный берет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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