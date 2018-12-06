Пензенцев просят помочь найти нижегородскую школьницу

Жителей Пензенской области просят помочь в поисках несовершеннолетней девушки, которая ушла из дома в Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, Мария Ложкарева 1 августа около 19.00 выехала на велосипеде от участка № 94 СНТ «Борок» Кстовского района и не вернулась.

Приметы: на вид – 13 лет, телосложение - худощавое, рост - 160 см, волосы – рыжие, средней длины, глаза - серо-зеленые. Была одета в белую футболку с желтыми полосками, синие шорты, бело-синие сланцы.

Особые приметы: носит очки. При себе имела красный велосипед и мобильный телефон.

«Если у вас есть какая-либо информация о возможном местонахождении пропавшей, сообщите ее по телефонам: 8(951)915-36-01 и 8-831-2685754», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».