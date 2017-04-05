05 апреля 2017, 17:57Общество

Пензенцев просят помочь найти Андрея Кочетова

Пензенцев просят помочь в поисках Андрея Кочетова 1967 года рождения.

Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Ушел 3 апреля на работу, на работе не появился. Пропал в районе Заводского - Севера», - написали горожане.

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live
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