Пензенцев просят помочь найти Андрея Кочетова

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05 апреля 2017, 17:57Общество
Пензенцев просят помочь в поисках Андрея Кочетова 1967 года рождения.
Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Ушел 3 апреля на работу, на работе не появился. Пропал в районе Заводского - Севера», - написали горожане.
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