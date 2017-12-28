28 декабря 2017, 19:33Общество Пензенцев просят помочь молодому человеку в реабилитации после ДТП 31-летнему жителю Пензы Данилу Анисимову требуется реабилитация после ДТП. В аварию молодой человек попал на скутере. После реанимации начались осложнения - Данил не мог дышать. Весной юноше сделали первую операцию в институте имени Сеченова в Москве. Вторая, завершающая операция, запланирована на январь, но, чтобы встать на ноги, только хирургического вмешательства будет мало. Необходима дорогостоящая реабилитация. У мамы Данила, единственного человека который его поддерживает, таких средств нет.

Мама Данила Анисимова считает, что именно шлем спас сыну жизнь. В августе 2016 года юношу на скутере сбила иномарка. Удар был такой силы, что Данил впал в кому. Его отвезли в реанимацию, после чего последовала непредсказуемая реакция организма. И это оказалось самым тяжелым последствием. Спустя полтора года борьбы за жизнь прежней осталась только улыбка и уверенность, что все будет хорошо.

В мае приступы стали настолько тяжелыми, что "скорую" вызывали по несколько раз в день. Медики признали, что необходима операция. Ее сделали по квоте в институте имени Сеченова в Москве. После аварии и пережитых травм Данил научился говорить, сидеть, стоять, а главное - самостоятельно дышать. Его жизнь проходит под присмотром сиделки, которую за время лечения он стал называть бабушкой.

«Данил очень светлый и добродушный человек», - сказала сиделка Любовь Лошакова.



Они рисуют, это способ разработать моторику рук, развивать психику и давнее увлечение Данила. В январе 2017 года предстоит провести вторую операцию. Медики констатируют, что чтобы встать на ноги, ее будет мало. Операция окончательно восстановит дыхание, но не избавит от тяжелейших последствий ДТП. Необходима реабилитация, это больше 660 тысяч рублей в месяц. Эту сумму, а также перелет в Москву и проживание, семье предстоит оплатить за свой счет. Из родных у Данила только мама.

«Мама сделала за этот год все что могла. У нее есть терпение вера и надежда, что сын встанет на ноги, нет только возможностей», - рассказала подруга семьи Анисимовых Елена Монахова.

«В больнице говорили, что он не выживет или останется умственно отсталым. Но вопреки всему он сейчас разговаривает и вспоминает все, что не помнил. Надеюсь, что все будет хорошо, но без денег не справлюсь», - сказала мама Данила.

Для помощи Данилу вернуться к нормальной жизни можно обратиться по номеру: 879875196445. Ведь на пути к ней он перенес немало тяжелейших испытаний и доказал, что значит сила человеческой воли.

Общество

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