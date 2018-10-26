Пензенцев просят помочь инспекторам выявлять пьяных водителей

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26 октября 2018, 14:03Общество
С 26 по 28 октября сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нетрезвых автомобилистов на дорогах Пензенской области.
В связи с проведением проверок пресс-служба регионального управления ГИБДД просит пензенцев, которые являются участниками дорожного движения, отнестись к этому с пониманием.
Также всех граждан призывают не оставаться равнодушными, если они заметят нетрезвого водителя. Их просят звонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02.
Позвонив, надо назвать марку, цвет, регистрационный знак транспортного средства и направление движения, отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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