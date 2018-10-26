Пензенцев просят помочь инспекторам выявлять пьяных водителей

С 26 по 28 октября сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нетрезвых автомобилистов на дорогах Пензенской области.

В связи с проведением проверок пресс-служба регионального управления ГИБДД просит пензенцев, которые являются участниками дорожного движения, отнестись к этому с пониманием.

Также всех граждан призывают не оставаться равнодушными, если они заметят нетрезвого водителя. Их просят звонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02.

Позвонив, надо назвать марку, цвет, регистрационный знак транспортного средства и направление движения, отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».