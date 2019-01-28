Пензенцев просят помочь щенку, над которым жестоко поиздевались

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29 января 2019, 11:33Общество
В соцсети появился призыв пензенских волонтеров помочь щенку, пострадавшему от жестокости людей. По их словам, кто-то поиздевался над ним и оставил умирать на морозе.
В центр помощи бездомным животным «Питомец» малыша принес неравнодушный мужчина. Он рассказал, что нашел кроху на улице, пытался отогреть его горячей водой, но ничего не вышло.
«Способ отчасти логичный, но не правильный. Если вы столкнетесь с подобной ситуацией, то запомните, что животное надо растереть сухим полотенцем, обложить теплыми грелками и срочно отправиться в ветеринарную клинику», - пояснили волонтеры.
В центре щенку в срочном порядке оказали первую помощь. Малыш уже пришел в себя.
«Щенок трехнедельный, его нужно кормить пять раз в сутки, у нас в центре такой возможности нет. Плюс недавний энтерит для такого молодого организма опасен смертельным исходом в 90% случаев», - добавили специалисты.
О том, как помочь крохе, можно узнать ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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