Пензенцев просят осторожнее обращаться с огнем в сезон тополиного пуха

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03 июня 2019, 10:02Общество
Региональное ГУ МЧС обратилось к пензенцам с предупреждением о том, что тополиный пух может стать причиной пожара, потому что он легко воспламеняется и быстро горит.
Жителей региона просят исключить неосторожное обращение с огнем, ведь из-за больших скоплений пуха любая брошенная спичка, окурок или разведенный костер может привести к пожару.
Особое внимание также просят уделить детям: в период летних каникул у них появляется много свободного времени, и нужно провести разъяснительную беседу, чтобы они не играли с огнем, а также ограничить доступ ребенка к спичкам и зажигалкам.
Чтобы предупредить пожар, необходимо пролить водой скопления пуха и отмести его от жилых строений. Если он загорелся, то следует незамедлительно сообщить об этом в службу спасения - 01, с мобильного - 010, 112. О нарушении правил пожарной безопасности можно рассказать по телефону доверия Главного управления МЧС России по Пензенской области:68-11-12, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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