Пензенцев просят не выходить на лед

В Пензе в школе №47 состоялся необычный урок. Для учеников провели занятие, посвященное безопасности на льду в зимний период. Сотрудники МЧС и Центра детского (юношеского) технического творчества города Пензы рассказали ребятам о том, как действовать, провалившись под лед, и как помочь человеку, оказавшемуся в экстремальной ситуации.

Зима близко, а, значит, водоемы скоро покроются льдом. Любители срезать по льду могут протоптать себе короткий, но опасный путь. По словам сотрудников ГИМС, минимальная толщина ледяного покрова, способная выдержать человека, должна быть не менее 7 сантиметров. Кроме того, он должен быть прозрачным и иметь зеленоватый оттенок. Однако, первый лед далек от этих параметров.

«Именно в этот период у нас начинают происходить несчастные случаи со смертельным исходом среди детей. Чтобы этого не произошло, ведем большую профилактическую работу по всем школам, настраиваем ребят на то, что на реки, озера, водоемы выходить ни в коем случае нельзя», - сказал Леонид Мотышен, государственный инспектор по маломерным судам ГИМС

МЧС России по Пензенской области.

По поручению губернатора Ивана Белозерцева, во всех образовательных учреждениях пройдут пятиминутки безопасности. Одними из первых участие в акции приняли ученики 47-ой школы. Им рассказали не только о том, как не оказаться в ледяной западне, но и что делать, если лед под ногами все же оказался недостаточно крепким. Также ребята узнали, как помочь другому

человеку, который был неосторожен и провалился в ледяную воду.

«Они знают о правилах поведения в период зимних заморозков. Всегда мы говорим о безопасности детей. У нас проходят инструктажи с детьми, с родителями. Перед любыми каникулами мы обязательно возвращаемся к этой теме», - отметила Нелли Шумилина, директор школы №47.

Сотрудники МЧС отмечают, что, несмотря на профилактическую работу, несчастные случаи на пензенских водоемах продолжают происходить. С начала года на территории региона утонуло 33 человека. Из них пятеро - это дети.