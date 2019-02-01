Пензенцев просят не верить данным в клоне группы «Питомца»

В Пензе волонтеры центра помощи бездонным животным «Питомец» бьют тревогу – они сообщают о появлении клона своей официальной группы в соцсетях. Неизвестные в ней, прикрываясь данным и фото подопечных центра, просят перечислить деньги на карту некой женщины.

В группе-клоне указаны адреса центра, сходное имя аккаунта, скопированы фото кошек и собак, которых лечат волонтеры. По словам активистов, вероятнее всего, это мошенники. Чтобы разобраться в ситуации, они написали заявление в полицию.

Волонтеры напоминают, что «Питомец» не просит перечислять деньги для помощи животным на личные карты – только на расчетные счета. Люди, помогающие волонтерам, возмутились циничностью современных людей, которые готовы нажиться на любой беде и воспользоваться доверчивостью неравнодушных горожан, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Напоминаем, официальная группа центра в ВК - https://vk.com/animalspnz_fund58, в Инстаграм - https://www.instagram.com/centr_pitomec/