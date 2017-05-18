18 мая 2017, 18:58Общество Пензенцев просят не подбирать на улице совят Сотрудники пензенского зоопарка обращаются к жителям региона с просьбой не подбирать совят-слетков, для которых сейчас настал период массового вылета из гнезда. В учреждение поступает множество сообщений о найденных птенцах. Нескольких пензенцы даже принесли специалистам.

Совята учатся летать. Птенцы диких птиц волею судьбы оказались в пензенском зоопарке. Их подобрали в лесу и принесли сюда неравнодушные граждане. По словам специалистов, этого делать нельзя. В настоящее время начался период массового вылета совят из гнезда. Малыши, одетые в плотный пух, еще не очень хорошо умеют летать: они учатся перепархивать с ветки на ветку, бегают по земле. Их кормят родители и будут делать это еще довольно долго.



«Даже если вы встречаете на пути удивленного доверчивого совенка, то это не значит, что он потерялся. Родители находятся рядом, они за ним наблюдают и крайне не хотели бы, чтобы их ребенка унесли. Не советуем подбирать совят, они - в полной безопасности», - обратилась к пензенцам пресс-секретарь пензенского зоопарка Карина Артамонова.

Пензенцы принесли специалистам четырех совят - трех ушастых и одного неясытя обыкновенного, переложив ответственность за их жизнь и здоровье на работников зоопарка. В учреждение продолжают поступать сообщения о якобы выпавших из гнезд птенцах.

С подробной информацией о том, как следует поступать с найденными птенцами, можно ознакомиться на сайте пензенского зоопарка.



Прежде чем забрать совенка к себе домой, нужно десять раз подумать над этим. А чем вы будете его кормить? Чтобы птенчик вырос во взрослую здоровую сову, нужно кормить его мышами. Рацион маленького совенка составляет шесть мышей в день.



Специалисты говорят, что если к вам все же попал совенок, постарайтесь как можно скорее вернуть его строго в то место, где он был найден, чтобы родители услышали его голос. Через день или пару суток возвращать не имеет смысла: взрослые птицы с остальными совятами за это время могут откочевать на довольно большое расстояние.

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