Пензенцев просят не гулять с питомцами во время праздничного салюта

Волонтеры фонда «Рука помощи бездомным животным» в соцсети «ВКонтакте» обратились к жителям Пензенской области с просьбой не гулять со своими питомцами о время салютов, ведь они боятся шума и взрывов и могут убежать.

«Вечером во всех городах в День Победы будут салюты. Будьте внимательны на прогулке со своими питомцами. Многие собаки боятся взрывов, шума и тд. Каждый год мы наблюдаем картину, как появляются наутро десятки постов о поиске любимца», - отметила администратор группы Дарья.

Она посоветовала пензенцам совершить более раннюю прогулку с собакой, держа ее строго на поводке. Это снизит риск потери любимца и не заставит его нервничать.

Напомним, в Пензе фейерверк состоится в 22.00, он продлится четыре минуты. В этом году горожане увидят его с Юбилейной площади. Программу празднования Дня Победы (0+) в Пензе можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».