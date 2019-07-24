Пензенцев просят находиться подальше от мест, где ремонтируют теплосети

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 июля 2019, 15:04Общество
Сотрудники мордовского филиала «Т плюс» и АО «Т плюс теплосеть Пенза» просят горожан быть внимательнее возле мест, где идет ремонт тепловых сетей.
«Нельзя находиться около мест перекладки и пролезать через ограждения. Необходимо обращать внимание на предупредительные знаки. Перед началом каникул в школах города прошли уроки безопасности. Считаю нелишним еще раз напомнить родителям о внимании к времяпровождению детей. Соблюдая безопасность, вы оградите их от нежелательных последствий!», - рассказал технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.
Сотрудники компании напомнили пензенцам, что в случае обнаружения мест, где течет горячая вода, парит из подвалов, проседает грунт или образовалась глубокая яма в асфальте, необходимо сообщить информацию по телефону 8 (841) 232-90-21.
Напомним, ранее пензенец сообщал, что на улице 8 Марта рабочие раскопали гигантскую яму и не отгородили ее, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 июля 2019, 19:37В Городищенском районе в ДТП погиб мужчина
24 июля 2019, 19:33В Пензе огонь уничтожил многоквартирный жилой дом
24 июля 2019, 19:29У юных пензенских хоккеистов стартовали летние сборы
24 июля 2019, 19:26Пензячка вместо денег вручила пожилой соседке «билеты банка приколов»
24 июля 2019, 19:21Одно из любимых мест отдыха жителей Шуиста превратилось в свалку
24 июля 2019, 19:18Лучшие роллеры страны провели для пензенцев серию мастер-классов
24 июля 2019, 19:12Губернатор пообещал пенсионеркам из Шемышейки провести отопление в ФАП
24 июля 2019, 19:07Пензенские ресурсники заменят за лето 6 километров поврежденных труб