Пензенцев просят находиться подальше от мест, где ремонтируют теплосети

Сотрудники мордовского филиала «Т плюс» и АО «Т плюс теплосеть Пенза» просят горожан быть внимательнее возле мест, где идет ремонт тепловых сетей.

«Нельзя находиться около мест перекладки и пролезать через ограждения. Необходимо обращать внимание на предупредительные знаки. Перед началом каникул в школах города прошли уроки безопасности. Считаю нелишним еще раз напомнить родителям о внимании к времяпровождению детей. Соблюдая безопасность, вы оградите их от нежелательных последствий!», - рассказал технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Сотрудники компании напомнили пензенцам, что в случае обнаружения мест, где течет горячая вода, парит из подвалов, проседает грунт или образовалась глубокая яма в асфальте, необходимо сообщить информацию по телефону 8 (841) 232-90-21.

Напомним, ранее пензенец сообщал, что на улице 8 Марта рабочие раскопали гигантскую яму и не отгородили ее, пишет ИА «Пенза-Пресс».