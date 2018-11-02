Пензенцев просят быть внимательней при покупке квартиры на «вторичке»

Покупка квартиры или дома на вторичном рынке для россиян может обернуться настоящим кошмаром. После обновления административного кодекса канули в лету сразу два привычных для каждого жителя нашей страны документа: домовая книга и поквартирные карточки. В них многие привыкли фиксировать количество проживающих в доме или квартире граждан. Теперь проверить, кто зарегистрирован и в каком количестве, почти невозможно.

Резиновые квартиры. Так называют некоторые жилые помещения на вторичном рынке недвижимости риэлторы. После вступления в силу изменений в административный кодекс получить актуальную информацию о количестве прописанных лиц фактически стало невозможно. Раньше это можно было узнать из домовых книг и поквартирных карточек: в них пофамильно фиксировались все граждане, в том числе и те, кто уже выписался из жилого помещения. Теперь при покупке квартиры остается надеяться только на добросовестность продавцов.

«Если мы не укажем сведения о лицах либо неверно укажем эти сведения, а они там окажутся впоследствии, соответственно, они будут являться ничем иным как обременением жилого помещения», - пояснила исполнительный директор риэлторской компании Татьяна Матасова.

Иными словами, прописанные по доброте душевной племянники или несовершеннолетние внуки при продаже квартиры так и останутся «жить» с новым владельцем, что впоследствии может вызвать проблемы с регистрацией других членов семьи и продажей помещения. Этим вопросом озадачены не только риэлторы, но и коммунальщики, ведь расчет нормативов на квартиру или дом идет исходя из количества прописанных человек. Пока что адресно-справочную информацию, но только в отношении конкретного гражданина, в Пензе можно узнать в отделе по вопросам миграции.

«Собственник может к нам обратиться с заявлением, в котором может указать пофамильно граждан, которые у него зарегистрированы и в отношении которых он хочет узнать, зарегистрированы они в настоящее время или нет в связи с тем, что у нас все учеты идут только пофамильно. По адресам мы учеты не ведем», - сказал начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Пензе Сергей Винников.

Будут ли возвращены привычные домовые книги и поквартирные карточки - неизвестно. Но уже понятно, на практике желание избавиться от бумажной волокиты породило новые, куда более серьезные проблемы.