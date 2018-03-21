Пензенцев просят быть внимательней на заснеженных дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции обратились к жителям Пензенской области с просьбой быть внимательнее на дорогах из-за прогнозируемого снегопада.

Госавтоинспекция рекомендует в период выпадения обильных осадков свести к минимуму поездки на личном автомобиле и пользоваться услугами общественного транспорта.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал.

В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - отмечается в обращении.

Повышенная внимательность требуется и от пешеходов. В такую погоду тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. А в темное время суток пешеходам следует носить одежду со световозвращающими элементами, напомнили в пресс-службе регионального управления, пишет ИА «Пенза-Пресс».