Пензенцев просят быть внимательней на заснеженных дорогах

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21 марта 2018, 13:33Общество
Сотрудники Госавтоинспекции обратились к жителям Пензенской области с просьбой быть внимательнее на дорогах из-за прогнозируемого снегопада.
Госавтоинспекция рекомендует в период выпадения обильных осадков свести к минимуму поездки на личном автомобиле и пользоваться услугами общественного транспорта.
«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал.
В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - отмечается в обращении.
Повышенная внимательность требуется и от пешеходов. В такую погоду тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. А в темное время суток пешеходам следует носить одежду со световозвращающими элементами, напомнили в пресс-службе регионального управления, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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