Пензенцев просят быть осторожными с электричеством во время холодов

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30 октября 2019, 13:54Общество
Жителям Пензенской области рассказали, как предотвратить замыкание электропроводов.
Управление надзорной деятельности и профилактической работы областного ГУ МЧС предупреждает пензенцев о похолодании и дожде с мокрым снегом. Так, ночью ожидается до минус четырех градусов, днем будет до плюс трех градусов. В связи с этим старший дознаватель отдела, майор внутренней службы Татьяна Шишканова напомнила о правилах безопасности обращения с электропроводкой.
Отмечается, что неисправная электропроводка, нарушение правил эксплуатации и монтажа электросети и оборудования, короткое замыкание и перегрузка электросети - достаточно распространенные причины возникновения пожаров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность, необходимо выполнить некоторые требования:
- правильно выбирать вид электропроводки и способ ее прокладки;
- подбирать соответствующий вид электропроводки и характеристики используемых проводов, кабелей и труб;
- правильно выбирать электрозащиту;
- электропроводки должны удовлетворять всем требованиям окружающих условий;
- необходимо соблюдать удобную прокладку кабелей, которая способствует быстрой локализации очага пожара;
- монтаж электропроводки должен осуществляться специалистами.
В ведомстве просят жителей области не курить в постели, не оставлять детей без присмотра, не пользоваться неисправной электропроводкой, не перегружать электросеть, осторожно применять обогреватели и не оставлять электроприборы включенными без присмотра. В случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 112.
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