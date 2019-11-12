Пензенцев проконсультирует главный внештатный эндокринолог областного минздрава

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12 ноября 2019, 15:04Общество
В четверг, 14 ноября, торгово-ярмарочный комплекс «Красные холмы» станет площадкой проведения очередной акции министерства здравоохранения Пензенской области. На этот раз она будет посвящена Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.
Акция «Время действовать» (0+) состоится с 13 до 16 часов. Специалисты областного центра медицинской профилактики, областного врачебно-физкультурного диспансера и главный внештатный специалист-эндокринолог регионального минздрава Екатерина Князькина расскажут, как перестроить систему питания и от каких продуктов нужно отказаться, чтобы не заболеть.
Также все желающие смогут пройти осмотр, чтобы получить прогноз развития у себя диабета в ближайшие 10 лет. Например, отличной профилактикой служат физические упражнения - по 30 минут в день.
Но даже если болезнь имеется, выявление ее на ранней стадии поможет сохранить качество жизни на высоком уровне. Главное - контролировать здоровье.
«Сахарный диабет – глобальная проблема всего мира. В настоящее время, как атеросклероз и рак, он входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти людей. В России живут с диабетом более 4,5 миллионов человек», - поделилась статистикой Екатерина Князькина, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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