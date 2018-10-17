Пензенцев призывают выйти на общегородской субботник

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17 октября 2018, 16:38Общество
20 октября в Пензе состоится общегородской субботник (0+). Выйти на него и помочь сделать город чище призвал мэр Виктор Кувайцев.
«Принять активное участие в акции сможет каждый желающий. Для этого администрациями районов города подготовлено все необходимое – от инвентаря до саженцев деревьев. Уверен, что неравнодушным пензенцам приятно осознавать свою причастность к жизни родного города, забота о котором – наша общая задача!» - отметил он.
По информации пресс-службы горадминистрации, работы по благоустройству пройдут, в частности, в скверах «Журавли», «Семейный», на набережной реки Суры, в парке 40 лет Победы. Полный список территорий и контактные телефоны можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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