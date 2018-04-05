Пензенцев призывают включиться в подготовку к возможному паводку

В реках Пензенской области начался подъем уровня воды. Это связано с активным снеготаянием. Ситуацию обсудили на заседании межведомственной паводковой комиссии. В регионе, по распоряжению губернатора, введен режим повышенной готовности.

Уровень воды в реках области, протекающих в южной части региона, поднимается на 50 сантиметров в сутки. Стремительному таянию снега способствует пришедшее тепло. По словам специалистов, ситуация пока полностью под контролем. Однако на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, ожидается значительное повышение температуры.

«Прогноз неутешительный. Боюсь, что 10 и 12 апреля, юг уж точно начнет работать в полную силу. Сура, конечно, поменьше. Да и с реки Тешнярь в Сосновоборском районе лед еще не везде сошел, но процесс начался», - прокомментировала начальник Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова.

Постепенно растет объем воды и в Сурском водохранилище. Сейчас гидроузел сбрасывает до 50 кубометров воды в секунду. На прошлой неделе водосброс шел еще интенсивнее. Это привело к размыванию льда вплоть до Лунинского района.

«По основным притокам, которые попадают в водохранилище, уже начался подъем уровня воды, поэтому, естественно, будет возрастать. А на самом хранилище лед толщиной в 70 сантиметров», - рассказал директор «Сурского гидроузла» Валерий Парамонов.

С 3 апреля губернатором в регионе введен режим повышенной готовности. В связи с этим, как напомнили собравшимся в ходе заседания межведомственной паводковой комиссии, необходимо вести постоянный контроль над уровнем рек, состоянием гидротехнических сооружений. Важно подготовить транспорт для эвакуации жителей, а также пункты временного размещения. К тому же, необходимо и самим жителям активно включаться в подготовку к возможному половодью.

«Есть институт уличных комитетов. Включайте в эту работу и координируйте с ними все, чтоб могли сообщать, где у них ситуация критическая, что необходимо делать. Все жильцы частного сектора могут выйти с ломом, чтобы продолбить канавку для отвода воды», - призвал начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Что касается областного центра, то в Пензе интенсивное таяние началось с начала апреля. Сейчас за всеми районами закреплены кураторы. Они ведут ежедневный мониторинг ситуации с 4 утра до 10 вечера. Самыми проблемными в городе остаются пять улиц: Ангарская, Берсенева, Ростовская, Складская и Терешковой. С них ежедневно ведется откачка воды.