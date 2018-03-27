Пензенцев призывают сообщать о забитых эвакуационных выходах

Любой житель Пензенской области может поучаствовать в наведении порядка по противопожарной безопасности в торговых центрах и других объектах. В региональном управлении МЧС рассказали, что надо для этого сделать.

По словам заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Эдуарда Кустова, помимо внеплановых проверок, которые проводятся далеко не каждый год, есть возможность организовать внеплановые. Для этого есть несколько оснований.

«Внеплановые проверки проводятся для контроля за выполнением ранее выданного предписания, в случае, если в регионе введен особый противопожарный режим, а также по заявлениям граждан, организаций, юридических лиц. Хотел бы призвать жителей области, города, в случае обнаружения нарушения мер противопожарной безопасности, например, захламления путей эвакуации, сообщать об этом», - рассказал он на брифинге 27 марта.

Дать знать спасателям, что есть проблемы, можно тремя путями:

- позвонить на телефон доверия ГУ МЧС по Пензенской области: 68-11-12;

- обратиться с письменным заявлением на имя руководителя главного управления по адресу: г. Пенза, ул. Дзержинского, 5;

- оставить электронное заявление на сайте регионального управления.

«Хочу обратить внимание на то, что все внеплановые проверки мы проводим только согласования с органами прокуратуры. Проверить мы можем только те вопросы, которые вы указываете в заявлении», - пояснил он.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».