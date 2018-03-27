Пензенцев призывают сообщать о забитых эвакуационных выходах

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 марта 2018, 17:06Общество
Любой житель Пензенской области может поучаствовать в наведении порядка по противопожарной безопасности в торговых центрах и других объектах. В региональном управлении МЧС рассказали, что надо для этого сделать.
По словам заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Эдуарда Кустова, помимо внеплановых проверок, которые проводятся далеко не каждый год, есть возможность организовать внеплановые. Для этого есть несколько оснований.
«Внеплановые проверки проводятся для контроля за выполнением ранее выданного предписания, в случае, если в регионе введен особый противопожарный режим, а также по заявлениям граждан, организаций, юридических лиц. Хотел бы призвать жителей области, города, в случае обнаружения нарушения мер противопожарной безопасности, например, захламления путей эвакуации, сообщать об этом», - рассказал он на брифинге 27 марта.
Дать знать спасателям, что есть проблемы, можно тремя путями:
- позвонить на телефон доверия ГУ МЧС по Пензенской области: 68-11-12;
- обратиться с письменным заявлением на имя руководителя главного управления по адресу: г. Пенза, ул. Дзержинского, 5;
- оставить электронное заявление на сайте регионального управления.
«Хочу обратить внимание на то, что все внеплановые проверки мы проводим только согласования с органами прокуратуры. Проверить мы можем только те вопросы, которые вы указываете в заявлении», - пояснил он.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 марта 2018, 19:57В Пензе обсудили методы борьбы с контрафактным алкоголем
27 марта 2018, 19:52В Пензе дело об автомошенниках направлено в суд
27 марта 2018, 19:49В Пензе за разбой задержаны двое мужчин
27 марта 2018, 19:44В Пензенской области заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога на 35%
27 марта 2018, 19:42Пензенцы возложили цветы в память о жертвах пожара в Кемерово
27 марта 2018, 19:37Пензенские католики отметили приближение Пасхи
27 марта 2018, 19:33В Пензе до мая проинспектируют все торгово-развлекательные центры
27 марта 2018, 19:29Пензенские школьники разобрались с переполохом в библиотеке Лермонтова